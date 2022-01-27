Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:43
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
17:36
Политика
Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности
17:33
Спорт
Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
17:33
Происшествия
Похитивших у пенсионеров более 1 млн рублей мошенников задержали в Петербурге
17:32
Происшествия
Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае
17:30
Происшествия
Суд на Украине оставил без изменения пожизненный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому
17:30
Общество
Одноногий спортсмен из Ирана освоил сложнейшие элементы паркура
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналисты Politico констатировали провал антироссийской политики Байдена

  /   Обновлено: 27 января 2022 16:27
Политика
Журналисты Politico констатировали провал антироссийской политики Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден отправляет своих дипломатов по всему миру, чтобы сплотить страны против России, однако даже близкие союзники Вашингтона не хотят обрывать связи с Москвой, передает американское издание Politico.

Журналисты обратили внимание, что переговоры американской стороны с Южной Кореей и Японией должны были продемонстрировать Кремлю масштабный охват сети альянсов США. Что касается контактов с ОАЭ и Кувейтом, то они сигнализируют якобы о готовности Белого дома противостоять РФ, если та решит отключить Европу от газа. Однако политика Байдена все равно терпит поражение, передает «ПолитРоссия».

«Пока что Владимир Путин и глазом не моргнул. Некоторые из стран, которые были в списке поддержки Америки, такие как Бразилия и Индия, должны учитывать свои собственные экономические и военные отношения с РФ, что усложняет задачу администрации Байдена. Даже традиционные союзники Америки, такие как Германия, взвешивают свои экономические связи с Россией», — говорится в статье.

Журналисты Politico констатировали провал антироссийской политики Байдена
kremlin.ru / Администрация президента России

Россия также продолжает налаживать сотрудничество с другими государствами на фоне враждебных действий Соединенных Штатов. В частности, Путин уже побеседовал с предпринимателями из Италии и намерен провести переговоры с президентом Франции.

«А министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляют, что именно администрация Байдена, а не Москва, усиливают угрозу войны на Украине», — заключили журналисты.

Как стало известно ранее, Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне 7 февраля. Стороны обсудят ситуацию, сложившуюся на территории Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналисты Politico констатировали провал антироссийской политики Байдена
путин сша байден
Комментировать