Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден отправляет своих дипломатов по всему миру, чтобы сплотить страны против России, однако даже близкие союзники Вашингтона не хотят обрывать связи с Москвой, передает американское издание Politico.

Журналисты обратили внимание, что переговоры американской стороны с Южной Кореей и Японией должны были продемонстрировать Кремлю масштабный охват сети альянсов США. Что касается контактов с ОАЭ и Кувейтом, то они сигнализируют якобы о готовности Белого дома противостоять РФ, если та решит отключить Европу от газа. Однако политика Байдена все равно терпит поражение, передает «ПолитРоссия».

«Пока что Владимир Путин и глазом не моргнул. Некоторые из стран, которые были в списке поддержки Америки, такие как Бразилия и Индия, должны учитывать свои собственные экономические и военные отношения с РФ, что усложняет задачу администрации Байдена. Даже традиционные союзники Америки, такие как Германия, взвешивают свои экономические связи с Россией», — говорится в статье.

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия также продолжает налаживать сотрудничество с другими государствами на фоне враждебных действий Соединенных Штатов. В частности, Путин уже побеседовал с предпринимателями из Италии и намерен провести переговоры с президентом Франции.

«А министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляют, что именно администрация Байдена, а не Москва, усиливают угрозу войны на Украине», — заключили журналисты.

Как стало известно ранее, Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне 7 февраля. Стороны обсудят ситуацию, сложившуюся на территории Украины.