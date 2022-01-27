Павел Мамаев заключил брак с новой возлюбленной Надеждой Санько

Москва, 27 января. Футболист Павел Мамаев женился на своей новой возлюбленной — блогере Надежде Санько. Об этом свидетельствуют кадры со свадебной церемонии, опубликованные в соцсетях.

Полузащитник «Химок» узаконил отношения с избранницей, которая предположительно ждет от него ребенка. Судя по видео, опубликованное в Instagram одним из гостей церемонии, невеста выбрала для бракосочетания довольно скромное сетчатое платье светлого оттенка, дополнив его черным поясом. Мамаев же предстал перед сотрудницей ЗАГСа в сером костюме.

Футболист использовал для заключения брака выходные, которые появились у игроков «Химок» между тренировочными сборами. О небольшом отдыхе команды говорил пресс-атташе клуба Георгий Муханов.

Брак с Надеждой Санько стал для Мамаева вторым. До этого полузащитник был женат на модели Алане Мамаевой, с которой у них есть общая дочь Алиса. Супруги развелись в прошлом году после того, как экс-жена футболиста обвинила его в измене.

Предполагается, что отношения игрока «Химок» с Санько завязались, когда он еще состоял в браке. При этом Мамаева считала блогера своей подругой и говорила, что делилась с ней проблемами в отношениях с мужем.

После того, как Мамаев сделал предложение новой возлюбленной, модель говорила, что не верит в их свадьбу. Экс-супруга футболиста полагала, что он будет любыми способами избегать женитьбы, но, как оказалось, ошиблась.