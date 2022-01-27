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Женам военнослужащих полагаются дополнительные выплаты при рождении третьего ребенка

Экономика
Женам военнослужащих полагаются дополнительные выплаты при рождении третьего ребенка
pixabay.com  /  tookapic

Москва, 27 января. Многодетным родителям полагаются особенные выплаты и льготы. Общественная Служба Новостей рассказала о мерах соцподдержки и пособиях, которые поддержат семьи военнослужащих и другие категории граждан.

Право на получение госпомощи при рождении третьего малыша возникает в момент его рождения. Но пользоваться мерами поддержки молодая семья или одинокая мать могут значительно раньше. Первые выплаты предусмотрены при постановке на учет в женской консультации на 12-й неделе беременности. Сумма пособия составляет 708,23 рубля. Оформить ее могут только официально трудоустроенные женщины.

В России действует еще один вид пособия — так называемые «декретные». Их выплачивают с учетом средней заработной платы женщины за два года.

Женам военнослужащих полагаются дополнительные выплаты на третьего ребенка. Сумма пособия для них установлена на уровне 29 908 рублей.

Сумма выплаты при рождении третьего ребенка с учетом инфляции увеличилась до 19 981 рубля. Обратиться за ней могут мама или папа. На это пособие не влияет официальное трудоустройство родителей.

Материнский капитал при рождении третьего ребенка составляет 168,6 тысячи рублей. Если семья не использовала сертификат ранее, сумма пособия составит 693,1 тысячи рублей.

Что касается дополнительных пособий при рождении третьего ребенка, то их назначают на региональном уровне или по месту работы, поэтому суммы разительно отличаются в разных уголках России. Например, в Приморье за третьего ребенка будут выплачивать один миллион рублей. Это первый регион в стране, где многодетные семьи будут получать такую сумму.

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