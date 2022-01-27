Соотечественник в беде: как фотограф Арсений Котов попал в полицейский участок Каира

Каир, 27 января. Правительство и граждане РФ продолжают следить за развитием истории соотечественника Арсения Семенова (Котова), задержанного накануне в Каире сотрудниками местной полиции.

Инцидент произошел в одном из беднейших районов столицы Египта — Маншият Нассер, известном также как Город мусорщиков, где молодой человек осуществлял фото- и видеосъемку. Об обстоятельствах конфликта, вспыхнувшего между блогером и местными жителями, рассказал сам Котов. Некоторыми подробностями также поделилась пресс-служба посольства Москвы в Египте, внимательно следящего за развитием событий.

«На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции», — говорится на странице в Facebook.

По информации ведомства, сотрудники консульского отдела российского посольства в Египте находятся в контакте с фотографом и уже выехали в полицейский участок для прояснения ситуации.

«Тесно взаимодействуем с властями Египта. Делаем всё необходимое для скорейшего освобождения нашего гражданина», — говорится в публикации МИД.

Об инциденте первым сообщил сам задержанный на своей странице в Instagram. По его словам, местные жители напали на него внезапно, пытаясь отнять и разбить камеру. Завязалась драка, в ходе которой Котов получил ранение головы от удара камнем. Когда подбежало еще несколько египтян, блогер решил скрыться от агрессивно настроенных людей.

«Прыгаю вниз на метра три с руины на руины, заваленные мусором. Выбегаю на узкую безлюдную улочку, дыхалка на исходе. Забегаю на лестницу дома, поднимаюсь на второй этаж и прячусь за шторкой сортира. Постепенно крики на улице затихают, и я понимаю, что оторвался», — написал Котов у себя в соцсетях.

Далее российского гражданина задержали сотрудники правоохранительных органов. Согласно информации, напавшие на него жители неблагополучного квартала подали заявление в полицию. В сообщении посольства РФ также говорится, что Котову по настоянию сотрудников дипведомства оказана необходимая медицинская помощь. Его обеспечили едой и лекарствами.

«Ведется активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД АРЕ направлена соответствующая нота. Идут интенсивные рабочие контакты», — добавлено на странице посольства.

В 2019 году корреспонденты международной редакции ФАН Аббас Джума и Кирилл Романовский посетили Забалин и сняли документальный фильм о жизни людей в «самом грязном» городе на земле.