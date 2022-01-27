Береговая охрана США задержала более 190 гаитян недалеко от Багамских островов

Вашингтон, 27 января. Береговая охрана США задержала 191 гражданина Гаити на борту перегруженного судна недалеко от Багамских островов. Об этом сообщают власти страны.

Мигранты, предположительно, направлялись в сторону Флориды. По информации офицера Хосе Эрнандеса, члены Вооруженных сил США остановили корабль с целью обеспечить беженцев едой, водой и первичной медицинской помощью, а затем вернули их на Багамские острова, откуда они были репатриированы на родину.

US Coast Guard Intercepts 191 Hatians Aboard Overloaded Sail Freighter https://t.co/hxdPUS6Phg My take is that these people are desperate to escape Haiti, for a better life. I don't condone it, but I do understand. — Delbert Earl Myers (@delbert_earl) January 27, 2022

Береговая охрана осуществляла регулярное патрулирование вокруг острова Инагуа, когда военные столкнулись с судном. Воды вокруг этих территорий стали центром операции по торговле людьми между Карибскими островами и Флоридой.

«Эти ужасно перегруженные суда работают без надлежащих мер безопасности и не устроены для таких опасных плаваний», — отметил лейтенант Дэвид Стил.

Мигранты были обнаружены в ходе поиска 38 беженцев с другого корабля, пропавших без вести в результате крушения у восточного побережья Флориды 25 января.

Торговля гаитянскими беженцами в морских водах становится все более распространенным явлением на фоне ухудшения экономического и политического кризиса в стране, а также усиления насилия со стороны криминальных банд. По информации береговой охраны, с октября 2021 года были найдены 800 гаитян.

Нелегальная миграция в США резко увеличилась за последний год, особенно после разрушительного землетрясения в Гаити. С 19 сентября по 19 декабря с американской границы были выдворены более 14 тысяч гаитян.