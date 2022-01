Береговая охрана США задержала более 190 гаитян недалеко от Багамских островов

Вашингтон, 27 января. Береговая охрана США задержала 191 гражданина Гаити на борту перегруженного судна недалеко от Багамских островов. Об этом сообщают власти страны.

Мигранты, предположительно, направлялись в сторону Флориды. По информации офицера Хосе Эрнандеса, члены Вооруженных сил США остановили корабль с целью обеспечить беженцев едой, водой и первичной медицинской помощью, а затем вернули их на Багамские острова, откуда они были репатриированы на родину.

US Coast Guard Intercepts 191 Hatians Aboard Overloaded Sail Freighter https://t.co/hxdPUS6Phg My take is that these people are desperate to escape Haiti, for a better life. I don't condone it, but I do understand.