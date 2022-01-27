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Береговая охрана США задержала более 190 гаитян недалеко от Багамских островов

  /   Обновлено: 27 января 2022 16:27
Весь мир
Береговая охрана США задержала более 190 гаитян недалеко от Багамских островов
Global Look Press  /  ROPI/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 27 января. Береговая охрана США задержала 191 гражданина Гаити на борту перегруженного судна недалеко от Багамских островов. Об этом сообщают власти страны.

Мигранты, предположительно, направлялись в сторону Флориды. По информации офицера Хосе Эрнандеса, члены Вооруженных сил США остановили корабль с целью обеспечить беженцев едой, водой и первичной медицинской помощью, а затем вернули их на Багамские острова, откуда они были репатриированы на родину.

Береговая охрана осуществляла регулярное патрулирование вокруг острова Инагуа, когда военные столкнулись с судном. Воды вокруг этих территорий стали центром операции по торговле людьми между Карибскими островами и Флоридой.

«Эти ужасно перегруженные суда работают без надлежащих мер безопасности и не устроены для таких опасных плаваний», — отметил лейтенант Дэвид Стил.

Мигранты были обнаружены в ходе поиска 38 беженцев с другого корабля, пропавших без вести в результате крушения у восточного побережья Флориды 25 января. 

Торговля гаитянскими беженцами в морских водах становится все более распространенным явлением на фоне ухудшения экономического и политического кризиса в стране, а также усиления насилия со стороны криминальных банд. По информации береговой охраны, с октября 2021 года были найдены 800 гаитян.
Нелегальная миграция в США резко увеличилась за последний год, особенно после разрушительного землетрясения в Гаити. С 19 сентября по 19 декабря с американской границы были выдворены более 14 тысяч гаитян. 

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