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Подольская рассказала о забавном пункте в брачном договоре с Пресняковым

Шоу-бизнес
Подольская рассказала о забавном пункте в брачном договоре с Пресняковым
instagram.com  /  @presnyakovvladimir

Москва, 27 января. Певица Наталья Подольская заявила, что у них с Владимиром Пресняковым есть брачный контракт. Супруги обязаны знать музыкальный репертуар друг друга.

Подольская стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В студию позвонил Пресняков и поинтересовался, как называется одна из ее новых песен.

«А вот сейчас я обижусь. Я могу не помнить название твоей песни, а ты моей не можешь. У нас прописано это в брачном договоре. Ты должен знать все названия и все слова моих песен», — рассказала она про забавный пункт контракта.

Радиоведущая Довлатова поинтересовалась у Преснякова, удается ли Подольской оставаться собой в обычной жизни. По словам певца, они живут очень весело.

«Мы шутим, хулиганим, посвящаем себя семье и детям», — добавил артист.

Пресняков и Подольская вместе с 2005 года, в этом браке у пары родилось двое сыновей — Артемий и Иван. Ранее звездное семейство купило элитную недвижимость в Москве. Теперь, по словам певицы, у них настало счастливое время — ремонт. Пара планирует привлечь к этому процессу профессиональных дизайнеров, но будет ориентироваться на собственный вкус.

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брак пресняков Подольская
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