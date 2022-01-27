Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:43
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
17:36
Политика
Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности
17:33
Спорт
Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
17:33
Происшествия
Похитивших у пенсионеров более 1 млн рублей мошенников задержали в Петербурге
17:32
Происшествия
Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае
17:30
Происшествия
Суд на Украине оставил без изменения пожизненный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому
17:30
Общество
Одноногий спортсмен из Ирана освоил сложнейшие элементы паркура
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Армия Сомали уничтожила 20 боевиков «Аш-Шабаб» в центре страны

Весь мир
Армия Сомали уничтожила 20 боевиков «Аш-Шабаб» в центре страны
twitter.com  /  @0khalodi0

Могадишо, 27 января. Не менее 20 боевиков экстремистского движения «Аш-Шабаб», лояльного организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), уничтожены в результате операции, проведенной сомалийскими правительственными войсками в центре страны.

Об этом сообщил командующий вооруженных сил восточноафриканской республики генерал Одува Юсуф Раги. Столкновения с боевиками произошли на окраине города Дусамареб — столицы провинции Галмудуг в центральной части Сомали.

Военный чиновник указал, что в ходе операции также изъято большое количество оружия и взрывчатки. Армейские подразделения выполняли задачи по предотвращению новых терактов на территории региона.

Двумя днями ранее вооруженные силы страны ликвидировали еще шестерых членов «Аш-Шабаб» и предупредили взрыв автомобиля, в котором находилась взрывчатка. Инцидент также произошел в провинции Галмудуг.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия Сомали уничтожила 20 боевиков «Аш-Шабаб» в центре страны
сомали
Комментировать