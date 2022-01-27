Армия Сомали уничтожила 20 боевиков «Аш-Шабаб» в центре страны

Могадишо, 27 января. Не менее 20 боевиков экстремистского движения «Аш-Шабаб», лояльного организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), уничтожены в результате операции, проведенной сомалийскими правительственными войсками в центре страны.

Об этом сообщил командующий вооруженных сил восточноафриканской республики генерал Одува Юсуф Раги. Столкновения с боевиками произошли на окраине города Дусамареб — столицы провинции Галмудуг в центральной части Сомали.

Военный чиновник указал, что в ходе операции также изъято большое количество оружия и взрывчатки. Армейские подразделения выполняли задачи по предотвращению новых терактов на территории региона.

Двумя днями ранее вооруженные силы страны ликвидировали еще шестерых членов «Аш-Шабаб» и предупредили взрыв автомобиля, в котором находилась взрывчатка. Инцидент также произошел в провинции Галмудуг.

1 Организация запрещена на территории РФ.