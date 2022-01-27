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Подозреваемых в серии краж мужчин задержали в подмосковном Красногорске
Происшествия
Подозреваемых в серии краж мужчин задержали в подмосковном Красногорске
pixabay.com  / 

Москва, 27 января. В городе Красногорск Московской области задержаны трое мужчин. Двое из Ульяновской области, один из Мордовии. Их подозревают в серии краж дорогих продуктов питания. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

В отдел вневедомственной охраны Красногорского района поступил сигнал «Тревога» из местного магазина. Экипаж тут же выехал на место. Прибыв в магазин, росгвардейцы выяснили, что трое неизвестных мужчин совершили кражу дорогостоящих продуктов питания, а также средств ухода за кожей. Украденное они пытались вынести, спрятав в сумках и в карманах. Сотрудники торговой точки заметили это и нажали тревожную кнопку. 

Позже бойцы Росгвардии задержали троих тридцатилетних граждан. Подозреваемых доставили в отдел полиции. Выяснилось, что они не в первый раз совершают кражу из этого магазина. По факту происшедшего производится проверка.

Ранее ФАН рассказывал о задержании жителя города Владимир. Он был арестован за кражу канализационных люков.

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кража росгвардия магазин продукты питания тревога
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