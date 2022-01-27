Эксперт Марунич раскрыл, за что «Газпром» сможет легко засудить Украину

Киев, 27 января. Украина может спровоцировать «Газпром» на серьезное судебное разбирательство, однако Киев наверняка не только проиграет, но и скомпрометирует себя в этой борьбе. Такое мнение высказал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

По словам аналитика, при благоприятном стечении обстоятельств Украина все-таки сможет так или иначе «проскочить» нынешний отопительный сезон и не довести ситуацию до полной катастрофы. В первую очередь это будет возможно, если зима и дальше будет относительно теплой, и в феврале-марте не ударят серьезные морозы.

В то же время Марунич считает маловероятным, что Украина начнет самовольно отбирать транзитное топливо из своей газотранспортной системы даже в случае нехватки газа. Как отмечает эксперт, это стало бы слишком серьезным ударом для Киева, так как таким образом он лишь даст возможность российской стороне засудить «Нафтогаз», а заодно и разорвать все имеющиеся газовые контракты.

«Может ли быть несанкционированный отбор? Теоретически может, хотя я в это не верю. Потому что это будет грандиозный скандал. Это поставит под вопрос реализацию транзитного контракта с «Газпромом», и позволит «Газпрому» идти в арбитраж, и этот арбитраж он выиграет. Будет грандиозный скандал из-за того, что Украина не способна обеспечить транзит», — заявил аналитик во время пресс-конференции для медиагруппы «Голос.UA».

Тем не менее эксперт не исключает, что украинские власти все же вынуждены будут пойти на довольно радикальные меры в случае нехватки топлива для прохождения отопительного сезона. В частности, он не исключает, что отбор газа все-таки случится, но не из трубы, а из хранилищ.

Федеральное агентство новостей /

«Куда более вероятными являются два варианта. Первый вариант тоже будет скандальным, но в меньшей степени. Те остатки газа, которые принадлежат «Нафтогазу», могут по каким-то схемам изъять из хранилищ, хотя поможет ли это в итоге — непонятно. Но из трубы забирать будут уже в самый последний момент», — считает Марунич.

Другим вариантом, по мнению аналитика, может стать серьезное ограничение поставок топлива сначала для предприятий, а затем и для населения. Как отмечает эксперт, полностью без отопления зимой украинцев, конечно, не оставят, так как это было бы слишком опасно для самих властей, однако, возможно, людям придется забыть о настоящем тепле в домах.

«Вторым вариантом будет акция "Прикрути!", которую проводили еще при Порошенко. Она заключалась в том, что сначала ограничили поставки газа промышленным предприятиям, которые не несут некой стратегической ценности, хотя это тоже плохо. Потом начнут в домах прикручивать, и температура будет снижаться, но до приемлемых показателей, потому что на заморозку людей тоже никто не пойдет. Но в прошлый раз эта акция продлилось всего несколько суток, а сейчас она может быть более продолжительной», — рассказал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Пользователи Сети ранее с иронией оценили найденную Украиной замену газу из России. Комментаторы отметили, что такой шаг явно свидетельствует об отчаянии украинских властей, которые просто не знают, как решить проблему нехватки топлива в разгар отопительного сезона.