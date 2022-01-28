США пророчат «гражданскую войну» между белым и цветным населением

Обозреватель американской газеты National Interest Марк Кац описал сценарий гражданской войны, которая может привести к распаду США.

«Как это может произойти? Соединенные Штаты будут в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому уже вскоре — в 2040-х годах. Белые американцы не согласятся добровольно уступить власть. Вместо этого они попытаются силой сохранить свое доминирующее положение в обществе», — предположил автор.

В статье после краткого описания процессов крушения империй прошлого, в которых публицист ищет и находит примеры сценариев распада, равно как и чудесного возрождения, особенно на примерах истории России и Китая в ХХ веке, Кац рассматривает нынешнюю ситуацию в США.

По его мнению, Правительству Соединенных Штатов крайне нравится идея, что их соперники — великие державы, такие как КНР и РФ — вскоре якобы распадутся сами по себе. На анализ такого рода сценариев в США тратятся громадные средства, в то время как в самой Америке нарастают ровно те же процессы, признаки которых тщетно пытаются уловить в Белом доме для китайской или российской действительности. При этом автор честно пишет, что, «оглядываясь назад, можно сказать, что все эти ожидания» касательно Москвы и Пекина «были выдачей желаемого за действительное».

pexels.com /

После этого обозреватель приводит примеры того, что в России и Китае тоже «ждут краха США». Он вспоминает, как еще в 1998 году российский профессор Игорь Панарин предсказал распад Штатов на шесть частей к 2010 году и даже опубликовал карту, показывающую это. Сегодня многие китайские ученые уверены, что Америка переживает упадок из-за внутренних разногласий внутри страны, и предсказывают, что распад США вероятен, или даже неизбежен.

По мнению автора, уязвимость США заключена в неустраненном этническом противоречии, которое обостряется за счет того, что Штаты сейчас находятся в процессе демографического перехода от преимущественно белого к небелому населению. Но американские белые, особенно консерваторы, не собираются добровольно уступать власть формирующемуся небелому большинству. Вместо этого они будут действовать, чтобы сохранить свою власть силой. В наихудшем случае это действительно может привести к распаду США.

Но даже если Соединенные Штаты останутся унитарной нацией, силовые усилия, необходимые сокращающемуся белому населению для сохранения контроля над растущим небелым, сделают страну все менее желающей и способной посылать войска за границу. И тогда Россия, Китай и другие противники США вполне могут пожинать плоды такой американской слабости, не прилагая особых усилий.

Статья обозревателя заканчивается на мажорной ноте. По его мнению, даже если разногласия внутри Соединенных Штатов будут неизбежно нарастать, то исторический опыт России и Китая в ХХ веке, на который автор ссылался в начале статьи, показывает, что за упадком может последовать возрождение. По крайней мере, такая возможность у США есть.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.