Вопреки ожиданиям: почему цены на авиатопливо в 2022 году могут снизиться на 20%

Взрывной рост добычи нефти, замедление прироста ВВП и «зеленая сделка», приведут к снижению стоимости авиационного керосина в 2022 году. Цены на авиатопливо на европейских рынках могут упасть на 20%. Об этом в беседе с ФАН сказал генеральный директор Chapman Freeborn RU Максим Царев.

«По данным Refinitiv, средние спотовые цены на авиакеросин в Северо-Западной Европе в 2021 году выросли почти на 70%: с $362 за тонну в 2020 г. до $607 за тонну. Своего пикового уровня, в $770 за тонну, они достигли в конце октября, после чего наступила коррекция, и уже к концу декабря стоимость тонны авиакеросина снизилась до $686. В нынешнем году цены могут упасть до $550, то есть снизиться на 20% в сравнении с текущими значениями», — рассказал Царев.

По его мнению, основным фактором снижения цен на авиакеросин, станет удешевление исходного сырья — нефти. Несмотря на нынешнюю стабильно позитивную ситуацию на рынке нефти, Царев считает, что в ближайшие месяцы на стоимость Brent будут негативно влиять риски переизбытка черного золота.

«Переизбыток может образоваться из-за опережающего роста предложения. Планируется, что в 2022 году глобальная добыча нефти и жидких углеводородов вырастет на 6,4 млн баррелей в сутки, тогда как спрос увеличится лишь на 3,3 млн. Об этом говорится в декабрьском прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). Почти двукратная разница станет следствием временного лага между восстановлением спроса и наращиванием предложения. Ведь уже в 2021 году, благодаря снятию антикороновирусных ограничений, спрос вырос на 5,4 млн баррелей в сутки, тогда как предложение — лишь на 1,5 млн, в том числе из-за консерватизма альянса ОПЕК+, который «придерживал» добычу в первой половине года», — сказал эксперт.

Как объяснил Князев, эффект низкой базы обеспечит взрывной рост добычи, который неизбежно будет давить на стоимость нефти и нефтепродуктов, опуская ее все ниже и ниже. В то же время потенциал внутренних авиаперевозок постепенно пойдет на спад, это также будет способствовать коррекции цен. Именно они в уходящем году являлись драйверами оживления отрасли. Например, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в октябре 2021 года пассажиропоток внутренних рейсов в США был на 10,5% ниже, чем в октябре 2019 года, а в Бразилии и Китае — на 16,3% и 25,7% соответственно. Для сравнения: в Северной Америке пассажиропоток международных рейсов в том же месяце был на 57% ниже докризисного уровня, а в Южной Америке и Восточной Азии — на 55,1% и 92,8%.

«В этой связи основное «пространство» для роста сосредоточено в сегменте международных перевозок, которые наиболее чувствительны к COVID-ограничениям, в том числе тем из них, что напрямую не связаны с воздушным транспортом. Например, в Австралии до сих пор действует правило, согласно которому граждане страны по прибытии из-за рубежа должны отбывать двухнедельный карантин – это само по себе сдерживает спрос на авиаперелеты и, в конечном счете, на авиатопливо», — пояснил эксперт.

Еще одним фактором коррекции цен станет замедление темпов роста грузовых авиаперевозок, которое, по всей видимости, произойдет в 2022 году, считает Князев. Грузооборот авиаперевозок уже успел преодолеть докризисный уровень: по миру в целом – на 9,4%, в Восточной Азии — на 3,6%, в Европе — на 9%, а в Северной Америке — на 18,6%. Росту грузооборота в 2021 году в большой степени содействовало уже упомянутое восстановление мировой экономики. Однако в 2022 году прирост ВВП по миру в целом замедлится до 4,9%, а в США, Китае и Индии – до 5,2%, 5,6% и 8,5% соответственно. По словам эксперта, мировой экономике будет сложнее «отталкиваться» от более высокой базы 2021 года. Это в свою очередь отразится на показателях прироста грузовых воздушных перевозок, которые являются важным индикатором для цен на авиатопливо.

«Уже в нынешнем году на рынок авиатоплива начнет оказывать влияние и приближающаяся интернационализация европейского углеродного законодательства, которая стартует в 2023 г. «Зеленая сделка» потребует с 2025 года довести долю биотоплива на рейсах внутри ЕС и при полетах в третьи страны до 2%. Со временем это приведет к росту интереса инвесторов к биотопливу, которое будет торговаться со все большей ценовой премией к классическому авиационному керосину. Возможно, на рынках сработает тот же механизм, что и в случае прошлогоднего запрета на высокосернистый мазут (сернистостью в 3,5%), который сейчас торгуется с дисконтом к своему низкосернистому аналогу (0,5%)», — сравнил ситуации Князев.

Однако в целом в 2022 году определяющим для котировок авиатоплива, по словам эксперта, станет риск возникновения профицита на нефтяном рынке, а также динамика международных авиаперевозок, которые пока что восстанавливаются медленнее, чем внутренние рейсы. Поэтому европейские цены на авиакеросин, с высокой вероятностью, снизятся до отметки в $550 за тонну, на которой они находились в первые месяцы прошлого года, заключил он.

Пока же цены на нефть остаются в диапазоне от 85 до 90 долларов за баррель нефти марки Brent. На довольно высоком уровне их удерживает дефицит ресурса — страны ОПЕК, пока еще так и не могут нарастить добычу до согласованных квотами объемов.