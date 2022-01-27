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Домработница пожаловалась на наплевательское отношение внука к Эдите Пьехе

Шоу-бизнес
Домработница пожаловалась на наплевательское отношение внука к Эдите Пьехе
Prt Scr youtube.com  /  Историс - Откройте, Давид!

Москва, 27 января. Известный исполнитель Стас Пьеха уже три года не навещает живущую под Петербургом бабушку Эдиту Пьеху, заявила домработница народной артистки СССР Нина Чувашова.

По словам женщины, певец за последние пару лет ни разу не позвонил 84-летней родственнице. Он совсем потерял к ней интерес, добавила Чувашова.

«Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает, что петь ее песни и интервью дурацкие давать», — передает слова домработницы Telegram-канал «Абзац».

Несмотря на почтенный возраст, Пьеха чувствует себя хорошо. Она тщательно следит за здоровьем, но при этом отказалась от публичной деятельности. Артистка объясняет свое нежелание выходить в свет усталостью от сцены.

Народная артистка СССР уже длительное время живет в деревушке Северная Самарка в 30 километрах от Петербурга. В ее небольшом доме всегда тепло и уютно. Пьеха ведет затворнический образ жизни и не принимает гостей, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что Стас Пьеха принял участие в праздничном концерте «Земляне и друзья». Выступление музыкантов на большой сцене показывали по каналу НТВ.

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Все новости / Шоу-бизнес / Домработница пожаловалась на наплевательское отношение внука к Эдите Пьехе
Эдита Пьеха стас пьеха
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