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Глава МИД РФ Лавров заявил о пропаганде неонацизма на Украине и в Прибалтике

  /   Обновлено: 27 января 2022 15:59
Политика
Глава МИД РФ Лавров заявил о пропаганде неонацизма на Украине и в Прибалтике
НА Харьков  /  Степан Коцаба

Москва, 27 января. Россия будет противодействовать неонацизму, который пропагандируют в некоторых европейских странах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пропаганда неонацистских постулатов ведется на Украине и в Прибалтике. На этих территориях вспоминают гитлеровских коллаборационистов и проводят шествия и марши в их честь. По словам Лаврова, такие действия одобряют местные представители власти.

«Россия будет решительно этому противодействовать. По нашей инициативе ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. Традиционно поддерживаем резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении отрицания Холокоста. Продолжим это делать и впредь», — заявил министр участникам памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Лавров также призвал к памяти подвигов военных Советской армии, которые освободили узников концлагерей и сыграли ключевую роль в победе над захватчиками во времена Второй мировой войны. Это необходимо для предотвращения трагедий в дальнейшем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов. По ее словам, в стране происходит подмена понятий и полная фальсификация исторических событий.

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украина лавров неонацизм
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