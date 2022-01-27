Глава МИД РФ Лавров заявил о пропаганде неонацизма на Украине и в Прибалтике

Москва, 27 января. Россия будет противодействовать неонацизму, который пропагандируют в некоторых европейских странах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пропаганда неонацистских постулатов ведется на Украине и в Прибалтике. На этих территориях вспоминают гитлеровских коллаборационистов и проводят шествия и марши в их честь. По словам Лаврова, такие действия одобряют местные представители власти.

«Россия будет решительно этому противодействовать. По нашей инициативе ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. Традиционно поддерживаем резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении отрицания Холокоста. Продолжим это делать и впредь», — заявил министр участникам памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Лавров также призвал к памяти подвигов военных Советской армии, которые освободили узников концлагерей и сыграли ключевую роль в победе над захватчиками во времена Второй мировой войны. Это необходимо для предотвращения трагедий в дальнейшем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов. По ее словам, в стране происходит подмена понятий и полная фальсификация исторических событий.