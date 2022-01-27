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Объем добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении превысил 25 млн тонн

Экономика
Объем добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении превысил 25 млн тонн
pixabay.com

Салехард, 27 января. Объемы добытой нефти на Восточно-Мессояхском месторождении с начала разработки составили более 25 млн тонн. Об этом рассказал генеральный директор «Мессояханефтегаза» Алексей Кан.

Он уточнил, что сейчас на участке действуют около 500 скважин, которые добывают 18 тысяч тонн нефтяного эквивалента в сутки. В то же время порядка ста скважин относятся к категории объектов с высоким индексом сложности бурения.

«В наступившем году мы продолжим последовательно встраивать в производственный ритм технологии компьютерного моделирования, наращивать объемы цифровых решений в бурении, добыче, подготовке и транспортировке нефти с учетом непростых геологических особенностей и большого инфраструктурного ресурса автономного месторождения. Как показывает наш опыт, использование широкого спектра возможностей индустрии 4.0 качественно повышает эффективность и безопасность работы с трудноизвлекаемыми запасами Заполярья», — приводит слова Алексея Кана «СеверПресс».

На Мессояхской группе месторождений открыто более десяти залежей с суммарным объемом запасов около 50 млн тонн нефти. В прошлом году на западном участке был введен в эксплуатацию комплекс геотехнического мониторинга подземного хранилища нефтяного газа. В резервуар было закачано более 1,8 млрд кубометров топлива, готового к дальнейшему использованию.

Агентство Bloomberg ранее сообщило о планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, участники соглашения продолжают придерживаться ранее оговоренных объемов восстановления производства.

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нефть янао мессояхское месторождение
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