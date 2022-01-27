Вирусолог Жемчугов оценил риск начала новой пандемии после обнаружения вируса NeoCoV

Москва, 27 января. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов настаивает на необходимости более тщательного изучения особенностей обнаруженного недавно китайскими учеными нового потенциально опасного коронавируса NeoCoV.

Реагируя на выявление в Южно-Африканской республике учеными из китайского Уханя нового штамма коронавируса NeoCoV, Жемчугов отметил, что первым делом необходимо выяснить, насколько он отличается от известного SARS-CoV-2, и как на него реагирует иммунная система человека, сообщает Life.

По мнению Жемчугова, крайне важно определить наличие перекрестного иммунитета между текущим коронавирусом и новым, посмотреть, насколько общие у них структуры, а самое главное, как он поддается действию иммунитета, так как обычно новый вирус вытесняет старый.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении французскими учеными нового штамма коронавируса B.1.640.2. Его выявили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила по этому поводу обеспокоенность.