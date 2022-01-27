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ВОЗ рассчитывает на вакцинацию 70% населения каждой страны к концу года

Общество
ВОЗ рассчитывает на вакцинацию 70% населения каждой страны к концу года
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Женева, 27 января. Всемирная организация здравоохранения надеется, что к концу года во всех странах удастся привить от коронавируса хотя бы 70% населения, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Речь идет о государствах, испытывающих сложности с вакцинацией от COVID-19, обусловленных и финансовыми проблемами. У некоторых стран недостаточно средств для закупки препаратов.

«Цель какая: чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года — 70%», — рассказала Вуйнович в эфире «России-24».

Необходимо достичь такого уровня вакцинации, благодаря которому удалось бы предотвратить распространение пандемии, считает Мелита Вуйнович. К тому же в ВОЗ не исключают признание российского препарата «Спутник V» в Европе.

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воз вакцинация коронавирус
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