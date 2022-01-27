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Власти ОАЭ пригрозили гражданам судом за публикацию видео с перехватом ракет возле Абу-Даби

Весь мир
Власти ОАЭ пригрозили гражданам судом за публикацию видео с перехватом ракет возле Абу-Даби
pixabay.com  /  neildodhia

Абу-Даби, 27 января. Прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов предупредила население о недопустимости публикации в Интернете материалов, по которым можно получить какую-либо информацию о расположении подразделений вооруженных сил. Это заявление было сделано после появления в социальных сетях видеозаписи перехвата национальной системой противовоздушной обороны баллистических ракет, которые йеменские повстанцы-хуситы недавно запустили в сторону Абу-Даби. Как сообщается, некоторые из авторов таких роликов были вызваны в правоохранительные органы.

Власти страны подчеркнули, что подобные материалы могут поставить под угрозу критически важные и военные объекты страны, что впоследствии скажется и на безопасности гражданского населения. Как указал генеральный прокурор ОАЭ Хамад Аль Шамси, в отношении лиц, публикующих такого рода видеозаписи, будут приняты «сдерживающие правовые меры».

Он отметил, что такая информация может быть неправильно понята и освещена, либо искажена намеренно. В свою очередь, это приведет к росту беспокойства или панике в обществе, даже если в действительности нет никаких оснований для страха.

ПВО Эмиратов перехватили две баллистические ракеты в начале этой недели. Ранее целью йеменских повстанцев была лишь Саудовская Аравия (не считая позиции противника внутри республики). Однако после повторного включения Абу-Даби в борьбу с хуситами последние стали атаковать и территорию Эмиратов. Первый удар был нанесен по столице государства с применением двух барражирующих боеприпасов, в результате погибли трое рабочих на нефтеперерабатывающем заводе.

Примечательно, что в ОАЭ заметили неустановленные летательные аппараты, но не придали этому значения. После данного инцидента власти страны ввели временный запрет на использование частных беспилотников, которые создают помехи для национальных сил ПВО. Исключение было сделано лишь для тех, кому применение дронов нужно в рабочих целях, например, СМИ. Однако даже в этом случае необходимо заблаговременно написать заявление в органы гражданской авиации и получить соответствующее разрешение.

В конце прошлого года Эмираты перебросили подконтрольные им формирования из западной в центральную часть Йемена, чтобы усилить группировку правительственной армии. Это позволило войскам начать контрнаступление и в январе частично взять под свой контроль ранее занятые повстанцами территории. В ответ на это понесшие серьезные потери хуситы начали атаковать ОАЭ, а в начале года захватили один из эмиратских грузовых кораблей, обвинив его в незаконной доставке военных грузов на территорию республики. Согласно версии Абу-Даби, судно перевозило оборудование для полевого госпиталя.

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оаэ прокуратура абу-даби хуситы
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