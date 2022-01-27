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Десятки тысяч дальнобойщиков собираются на протесты в столицу Канады

Весь мир
Десятки тысяч дальнобойщиков собираются на протесты в столицу Канады
Global Look Press  /  Philipp von Ditfurth / dpa

Оттава, 27 января. Колонна из примерно 50 тысяч дальнобойщиков движется к столице Канады. Они планируют провести акцию протеста против решения правительства об обязательной вакцинации водителей, въезжающих не территорию страны.

По данным канадского альянса грузоперевозок, в настоящее время не полностью вакцинированными остаются около 16 тыс. — или около 15% — всех дальнобойщиков. В то же время многие вакцинированные водители решили поддержать своих непривитых коллег. По их мнению, вопрос стоит не в самой вакцинации, а в том, что у граждан должен быть выбор.

Начальник полиции Оттавы Питер Слоли заявил, что офицеры поддерживали контакт с лидерами протеста, которые, по его словам, сотрудничали и делились своими планами. Вместе с тем полиция опасается эскалации напряженности из-за информации об участии в акциях протеста многочисленных правых организаций. Заместитель начальника полиции Стив Белл выразил обеспокоенность по поводу «параллельных групп», которые, как предполагается, также примут участие в акции протеста.

Полиция Оттавы сообщила, что готовится к целому ряду сценариев, включая возможные вспышки насилия. По словам представителей правоохранительных органов, они ожидают прибытия от одной до двух тысяч демонстрантов, но подчеркивают, что ситуация меняется с каждым часом.

В то же время некоторые сотрудники полиции открыто выражают поддержку акции протеста.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на пути в Оттаву находится «небольшое маргинальное меньшинство, придерживающееся неприемлемых взглядов».

«То, что мы слышим от некоторых людей, связанных с этим конвоем, совершенно неприемлемо», — заявил премьер.

Дональд Трамп-младший в социальных сетях поддержал борьбу канадских дальнобойщиков с «тиранией» и призвал американцев последовать их примеру.

В свою очередь некоторые оппозиционные законодатели-консерваторы также раскритиковали решение правительство об обязательной вакцинации дальнобойщиков, предупредив, что этот шаг приведет к дефициту товаров и росту инфляции, которая достигла 30-летнего максимума.

В ответ на эту критику министр транспорта Омар Альгабра сообщил, что с 15 января — когда было введено требование о вакцинации — не произошло «ощутимого» снижения грузооборота. По его словам, на прошлой неделе границу пересекло почти 100 тысяч грузовиков — примерно столько же, сколько обычно в это время года. Он считает, что канадцам не стоит волноваться о доступности товаров, так как лишь небольшое меньшинство водителей грузовиков откажется выполнять мандат на вакцинацию.

Массовые протесты против коронавирусного локдауна охватили канадский Торонто
PrScr Twitter / @MtlProtest

Прошлым летом в крупнейших городах страны проходили многотысячные акции протеста против коронавирусных ограничений. Антиправительственные демонстрации сопровождались стычками с полицией.

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