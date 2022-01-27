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Цены на Lada Largus выросли в полтора раза за 2021 год

Экономика
Цены на Lada Largus выросли в полтора раза за 2021 год
Prt Scr youtube.com  /  auto news

Москва, 27 января. Средняя стоимость машины Lada Largus поднялась в 1,5 раза за период с декабря 2020 по декабрь 2021 года, сообщает издание «Ридус» со ссылкой на данные компании «Газпромбанк Автолизинг».

Цена на Largus в конце 2020 года составляла 659 тыс. рублей, но через 12 месяцев она подобралась к отметке в миллион рублей. Помимо автомобиля отечественного производства в список подорожавших машин попал минивэн Volkswagen Transporter, который поднялся в стоимости на 51% — 1 270 тыс. рублей. Две модели УАЗ — «Буханка» и «Профи» — подорожали на 35%, заняв третью строчку рейтинга.

Генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова заметила, что рост цен в автосалонах связан с установлением дополнительного оборудования, от которого часто нельзя отказаться.

Японский блогер на своем YouTube-канале NichiRo Chanel, проведя тест-драйв Lada Largus Cross, ранее положительно отозвался об отечественном автомобиле. Он отметил плавность трансмиссии и схожесть машины с европейскими образцами.

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