Градский активно вкладывался в недвижимость в последние годы жизни

Певец Александр Градский последние шесть лет жизни старательно приобретал недвижимость, предпочитая вкладывать заработанные деньги в дома, жилые и нежилые помещения.

На момент смерти на нем были записаны девять земельных участков площадью почти 10 тыс. квадратных метров, два дома общей площадью в 2 705 квадратов, хозяйственные постройки в 88,8 квадратных метра, два огромных помещения в зданиях — в 401 и 189,1 квадратных метра. При этом он успел полностью оформить на супругу Марину Коташенко квартиру в 86 квадратных метра и купить каждому ребенку от нее по квартире.

Как известно, на протяжении 17 лет Александр Градский руководил театром «Градский Холл», который официально называется ГБУ «Московское театрально-концертное музыкальное объединение под руководством А. Градского», учредителем которого является департамент культуры Москвы. То есть автоматически Александр Борисович был крупным чиновником. Наравне со всеми он ежегодно подавал публичную декларацию.

Согласно этим документам, певец последние годы активно вел себя на рынке недвижимости — покупал и продавал земельные участки, приобретал новые квартиры. До смерти он успел обеспечить обоих детей отдельными квартирами, а кроме того — переписал свою долю в квартире в 86 квадратных метров на супругу. Так же у Коташенко есть один из домов, оформленный на нее уже давно.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

А вот то, что входит в наследственную массу, выглядит внушительно. За последние годы Александр Градский успел добавить к своему загородному дому в 1533 квадратных метра еще один — в 1172 квадрата. В 2019 приобрел квартиру в 172 квадратных метра.

По словам источника, близкого к Градскому, наставник шоу «Голoс» с недоверием относился к банкам, поэтому большую часть наследства материализовал в недвижимость. И, как выяснилось, часть денег хранил дома наличкой.

Ранее стало известно, что один из грабителей, напавших на Марину Коташенко и отобравших у нее 100 млн рублей, задержан. Его удалось «пробить» в метро благодаря распознавателю лиц. Свою вину он полностью признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до марта 2022 года. По предварительным данным, злоумышленники специально выследили Коташенко.