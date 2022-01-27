Инфекционист Минздрава РФ Чуланов дал совет, как безопасно лечить COVID-19 в легкой форме

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов рассказал об особенностях лечения COVID-19 в легкой форме. Ряд рекомендаций специалист озвучил в рамках программы «Вести» на канале «Россия-1».

«Если вдруг у вас выявлен коронавирус и заболевание протекает легко или бессимптомно, то важно оставаться дома, поскольку вирус может передаваться. Для того чтобы снизить риск передачи инфекции, безусловно, необходимо соблюдать самоизоляцию. Конечно, нужно позвонить в справочную службу «122» или в свою поликлинику по телефонам, которыми вы обычно пользуетесь, чтобы получить необходимые справки или бюллетень временной нетрудоспособности, если он вам необходим, и соблюдать те рекомендации, которые вам даст специалист», ― сказал Чуланов.

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Если пациент не относится к группе риска и у него нет опасных хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания, то рекомендуется периодически измерять температуру тела, не реже раза в сутки. Если есть прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом, то им необходимо пользоваться самостоятельно один-два раза в сутки. Согласно рекомендации Чуланова, лечению способствует питье, поэтому нужно пить не менее двух литров воды в сутки и по возможности необходимо принимать противовирусные препараты. Например, содержащие интерферон.

«Если температура повышается выше 38 градусов и продолжает держаться на протяжении двух суток и при этом не купируется обычными препаратами для снижения лихорадки, то позвоните в поликлинику или в федеральную справочную службу «122», чтобы получить консультацию специалиста. Если чувствуете ухудшение состояния ― отдышку, затрудненное дыхание, ― то необходимо позвонить в скорую помощь по номеру 103», ― напомнил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ.

Если человек старше 60 лет и у него нет хронических заболеваний, то нужно контролировать свое состояние еще тщательней ― не менее трех раз в сутки измерять температуру тела, а в случае ухудшения состояния своевременно обращаться к врачу. При наличии симптомов можно принимать препараты для повышения иммунитета ― например, витамины С, D.

Ранее ФАН писал, что врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что протекание вирусных заболеваний, в том числе и COVID-19, может зависеть от особенностей климата, образа жизни, культуры питания, кухни, стиля одежды, места проживания.