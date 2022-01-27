Франц Клинцевич: «Если надо, будем сами отодвигать границы НАТО от территории России»

Политик и военный эксперт Франц Клинцевич в авторской колонке для ФАН высказал свое мнение по поводу отказа США и НАТО принять российские предложения о нерасширении Североатлантического альянса на восток. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает в комплексе ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. По словам Лаврова, содержание ответа позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но только по второстепенным темам. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты в любом случае не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.

«Я буду предельно ясным: дверь НАТО открыта. И она останется открытой», — отметил Блинкен.

С похожим заявлением выступил и генсек альянса Йенс Столтенберг, кроме того, он призвал Россию «вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии» (вероятно, имеются в виду российский Крым, а также территории Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, где российские силы находятся на законных основаниях. — Прим. ФАН).

Комментируя содержание ответа, Сергей Лавров отметил:

«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации».

По мнению Франца Клинцевича, ответ Запада ожидаемый, и России в своей дальнейшей политике нужно ориентироваться на собственные интересы и на интересы своих союзников. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Если надо, будем отодвигать границы НАТО. Колонка Франца Клинцевича

Ответ США и НАТО был для меня, к сожалению, ожидаем. Их отказ от конструктивного разговора по главным темам меня не удивил. Думаю, у них изначально была другая цель: Западу нужна Россия слабая, раздробленная, с потерянным суверенитетом, неспособная отстоять свою позицию на международной арене. Им нужна Россия, как сырьевой придаток Соединенных Штатов и их союзников.

Вроде бы банальные слова, но никаких других выводов из происходящего сделать не могу. Вспоминаю старый анекдот про двух бычков на лужайке. Они лежат на солнышке, и один другого спрашивает:

«Слушай, это правда, что нас выращивают на мясо?»

А второй отвечает:

«Неужели ты веришь во всю эту конспирологию?»

Федеральное агентство новостей /

Так вот, считаю, что планы Запада относительно России — отнюдь не конспирология, не выдумки. Сделать Россию слабой и зависимой — это цель, которую они преследуют. Но этот поезд давно ушел. Россия не просто встала с колен, наша страна твердо стоит на ногах — и в военном плане, и экономически, и политически. Судя по всему, Западу это сильно не по душе.

США и НАТО отлично понимают, что нас нельзя уничтожить физически. Поэтому они и дальше будут пытаться душить нас санкциями, разлагать изнутри, поощряя различные деструктивные силы внутри нашей страны.

Тем не менее, я уверен, что Россия продолжит свою политику, не предаст своих союзников и российских граждан, которые живут на постсоветском пространстве. Мы своих не бросаем.

Считаю, что наш МИД ведет себя очень профессионально и компетентно. Нам важно помнить: мы — русские, нам есть что защищать и чем защищаться. Россия не согнется, не спрячется, не уйдет с политической арены. С нами придется считаться. Уверен, что Запад не начнет с нами войну, потому что они нас боятся.

Единство — наше главное оружие. И, если США и их союзники не согласятся на наши условия, значит, если надо, будем сами отодвигать границы НАТО от территории России. Таково мое мнение, ну а какое решение примет наше руководство, скоро узнаем.