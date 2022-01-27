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Львовский журналист Дроздов назвал "имя" негласного президента Украины

Политика
Львовский журналист Дроздов назвал "имя" негласного президента Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 января. Коллективный Запад выполняет полномочия главы украинского государства. Так считает журналист из Львова Остап Дроздов.

По мнению Дроздова, это произошло по той причине, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не может дать эффективный отпор России. Также журналист уточняет, что в сложившихся реалиях это самый лучший для Украины вариант. Иначе политика Зеленского привела бы страну к капитуляции.

«Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, поговорил бы с ним про что-то, о чем мы не узнаем», — говорит Дроздов на своем You-Tube канале.

Ранее в МИД РФ заявили, что действующий украинский лидер стал для страны угрозой. Разобщенность среди жителей государства стала катастрофической, на Украине происходит раскол.

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президент зеленский запад дроздов
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