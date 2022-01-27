Попавшая под капельницу Бородина заподозрила у себя коронавирус

Москва, 27 января. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем. Знаменитость оказалась под капельницей и заподозрила, что подхватила коронавирус.

Бородина устроила сеанс общения с подписчиками в Instagram Stories и предоставила им возможность задать интересующие вопросы. Кто-то из поклонников попросил телеведущую показать дом внутри и снаружи.

Однако блогер ответила, что сделает это позже, поскольку пока не может. Знаменитость продемонстрировала и причину своей занятости — она показала, что лежит под капельницей. По интерьерам на фото создается впечатление, что Бородина проходила лечебную процедуру дома, а не в клинике.

Снимок обеспокоил подписчиков попавшей под капельницу ведущей «Дома-2». Так, один из пользователей Instagram спросил у звезды экрана, не заболела ли она. Судя по манере общения, это был кто-то из знакомых.

«Нет, зайка, но не очень хорошо себя чувствую... Слабость и головная боль», — описала свое состояние Бородина.

Со слов блогера, симптомы похожи на коронавирус, но тесты показали отрицательный результат. Знаменитость полечится дома и поделает капельницы еще пару дней, а затем сдаст новый тест.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Напомним, в прошлом году Бородина пережила развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Существуют предположения, что ведущая изменила супругу с его другом. Певец Данко осудил звезду экрана за этот поступок.