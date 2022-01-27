«Пытаются трепыхаться»: почему Европа не может защитить от США «Северный поток — 2»

Европейским странам жизненно необходим «Северный поток — 2», однако США всячески препятствуют его введения в эксплуатацию. Такого мнения придерживается российский журналист и политолог, обозреватель, педагог и автор книг Виталий Третьяков.

В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома». Таким образом, заполненность хранилищ снизилась в целом до 40,9%, а в Германии и Франции — до порядка 39%. С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ упал до самых низких за много лет показателей. На 25 января газа в них было на 2,24 миллиарда кубометров меньше прежнего минимума.

Проблему помог бы решить «Северный поток — 2», однако страны Европейского союза не спешат вводить газопровод в эксплуатацию. Всему виной, считает Виталий Третьяков, Соединенные Штаты, которые сегодня фактически контролируют Европу.

«У американцев достаточно рычагов влияния на все европейские страны. Это позволяет им поставить или снять любого европейского чиновника, что они периодически и делают. Один из самых ярких примеров последних дней — отставка командующего военно-морским флотом Германии Кай-Ахима Шенбаха, который произнес слова, расходящиеся с официальной линии США. Это демонстрирует давление внешних сил на Европу», — сказал он в эфире «Украина.ру»

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт рассказал, почему Европа не может защитить от США «Северный поток — 2». По его словам, всеми процессами в Европе сегодня руководят американцы, поэтому такие страны, как Германия, ничего не могут с этим сделать, хоть и пытаются «трепыхаться».

«Европа во всей этой ситуации выглядит ни как субъект международной политики, а как объект. Самостоятельной роли они никакой не играют. Хотя и пытаются трепыхаться, отстаивая какие-то свои экономические интересы, как в случае с газом. Даже здесь очевидна чисто экономическая выгода для Евросоюза, но даже в этом случае уже несколько лет они ничего не могут добиться. А это как раз и означает подчиненность европейских политиков американцам», — резюмировал Виталий Третьяков.

Вашингтон делает все, чтобы оторвать Европейский союз от Москвы. Если будет опущен новый железный занавес, то это приведет к разграблению ЕС. Такого мнения придерживается известный российский политолог и публицист Дмитрий Куликов.