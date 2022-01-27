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Сибирский ясновидец Григорий Распутин предрек рождение чудовищ и глобальные катастрофы

Общество
Сибирский ясновидец Григорий Распутин предрек рождение чудовищ и глобальные катастрофы
wikipedia.org  /  Unknown author /Public Domain

Москва, 27 января. Друг императорской семьи Романовых, ясновидец Григорий Распутин предсказал человечеству глобальные катастрофы и появление чудовищ из-за попыток клонировать разумные существа.

Некоторые из его пророчеств сбылись, например, видение о смерти императорской семьи, октябрьский переворот 1917 года и собственная погибель. Также Распутин предвидел создание атомных электростанций. Он называл их замками смерти и пророчил, что при падении из них потечет «гнилая кровь», которая заразит небо и землю. В книге Распутина «Благочестивые размышления», опубликованной в 1912 году, есть предсказания, которые еще не исполнились, и они ужасны.

Землянам предстоит пережить глобальные катастрофы: землетрясения и наводнения. Однако в книге нет четких привязок ко времени этих несчастий.

Сибирский ясновидец Григорий Распутин предрек рождение чудовищ и глобальные катастрофы
es.wikipedia.org / TERREMOTO PORTOVIEJO / CC BY-SA 2.0

«Землетрясения в это время участятся, земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб», — писал Распутин.

Он предрек насилие — оно будет царить в мире и превратит человека в зверя, который не будет отличать добра от зла. Наводнение сделает земли непригодными для выращивания еды, они превратятся в соленые болота. В этот период перепутаются времена года, и «роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег».

«Моря, как воры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными. И соль войдет в воды, и не будет воды, которая бы не была соленой», — говорится в пророчестве.

Сибирский ясновидец Григорий Распутин предрек рождение чудовищ и глобальные катастрофы
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также провидец предсказал потерю моральных ценностей, когда все человечество «будет поглощено равнодушием». Распутин предвидел попытки клонирования разумного существа и предрек рождение чудовища — человека без души.

«Родятся чудовища, которые не будут людьми, ни животными... Безответственная человеческая алхимия, в конце концов, превратит муравьев в огромных чудовищ, которые разрушат дома и целые страны, будут против них бессильны и огонь, и вода. В конце концов, вы увидите летучих лягушек, а бабочки станут коршунами, а пчелы будут ползать по земле, как змеи», — упомянул Распутин и бесконтрольные генетические эксперименты.

В пророчестве императорского знахаря есть слова о трех мировых войнах, когда «самые неумелые будут править повозкой» и по дорогам Европы проползут «три голодные змеи». Они погрузят человечество в XXI веке в пучину хаоса и нищеты, говорится в забытом предсказании. Эти змеи оставят после себя пепел и дым.

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