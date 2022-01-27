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Петербургские зоозащитники рассказали о спасении замерзавшего на улице енота

Общество

Замерзшее экзотическое животное обнаружили у одной из станций метро в Северной столице. Испуганного енота удалось найти и отогреть местным зоозащитникам.

Маленького хищника в Выборгском районе заметил неравнодушный петербуржец. Он сразу связался с представителями фонда «Енотская правда» и начал караулить потеряшку. Волонтеров больше всего удивил вид контейнера, в котором выкинули зверька. В нем не был продуман выход.

«Собрались, поехали. Обнаружили переноску между железной дорогой и зданиями. Она была самодельная, без дверей, наглухо закрученная саморезами. Создалось ощущение такое, что его бросили, чтобы он не выбрался и умер», — рассказала управляющая благотворительной организацией Анна Романова-Тринитьева.

Сейчас енот в безопасности. Его назвали Блеком. Никаких травм во время своих скитаний зверь не получил, только переохладился. Однако пока малыш не готов переехать в новый дом. Он должен пройти карантин и привыкнуть к обществу людей.

«Конечно, идет на контакт за еду. Но пока он находится в сильном стрессе. И речи не идет о том, чтобы брать его на руки, трогать. Он начнет оттаивать, если каждый день с ним сидеть, работать. Открывать клетку и стоять часа два-три. Давать вкусняшки, чтобы он начинал их сам брать», — объясняет процесс приручения представитель фонда.

В время осмотра у енота нашли дырку в ушке, которая говорит о том, что он мог быть питомцем в контактном зоопарке или находиться у браконьеров. Доподлинно прошлое Блека пока выяснить не удалось.

Пользователи Сети резко осудили бывших хозяев енота. Комментаторы раскритиковали людей, которые не потрудились обеспечить должный уход маленькому хищнику.

«Просто до слез. Это какой надо быть мразью, чтобы выбросить маленькое, славное существо на мороз. Бедный. Глазки маленькие, напуганные и не понимающие, за что», — опечалена подписчица. 

«Хозяев енотика надо посадить в клетку и куда-нибудь в лес в Карелию. Где обитают животные. Чтоб поняли, как животному среди людей», возмущена Раиса.

В комментариях неравнодушные люди наперебой предлагали организовать передержку для Блека. Сейчас зоозащитники выбирают кандидата, к которому переедет енот.

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петербург зоозащитники животные енот природа
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