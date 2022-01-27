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Мишустин подписал постановление об индексации выплат семьям с детьми и инвалидам

Экономика
Мишустин подписал постановление об индексации выплат семьям с детьми и инвалидам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Пособия для семей с детьми и инвалидов с 1 февраля вырастут на 8,4%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Размер выплат для семей с детьми и инвалидов с нового месяца увеличится на 8,4%. Михаил Мишустин отметил, что семьи с детьми и люди с ограничениями по здоровью наиболее нуждаются в поддержке государства.

«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее» — заявил премьер-министр.

Кроме этого, с февраля вырастет размер материнского капитала на первого ребенка. Он составит 524,5 тыс. рублей. Размер выплаты на второго ребенка будет равен 693,1 тыс. рублей. Средний размер пенсионных выплат после повышения составит 18 984 рубля.

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