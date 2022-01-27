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19FortyFive: военные учения ВМФ РФ вблизи Ирландии станут предупреждением для Британии

Армия
19FortyFive: военные учения ВМФ РФ вблизи Ирландии станут предупреждением для Британии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Вашингтон, 27 января. Крупные учения Военно-морского флота России рядом с побережьем Ирландии станут грозным предупреждением для Соединенного Королевства, которое отправляет вооружение на Украину, пишет 19FortyFive.

Аналитик Майкл Пек в статье для американского издания рассказал, что ВМФ РФ проведет серию военных маневров вблизи Ирландии. По его мнению, сейчас ситуация между Россией и странами Запада накалена до такой степени, что шаг каждой из сторон воспринимается в качестве тревожного сигнала. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».

По мнению автора материала, учения ВМФ РФ демонстрируют, что Москва при необходимости способна действовать на «заднем дворе НАТО». При этом очевидно, что Ирландии, даже не входящий в военно-политический блок, ничего не угрожает.

«Так кому же на самом деле российский флот посылает сообщение? Безусловно, одним из предполагаемых адресатов является Великобритания, которая активно влияет на ситуацию на Украине, в том числе снабжая Киев оружием», — заявил Майкл Пек.

В Ирландии выразили обеспокоенность из-за учений ВМФ РФ в Атлантике. Однако российский посол в Дублине Юрий Филатов объяснил, что оснований для тревог нет.

Ранее RT сообщал, что малые противолодочные корабли «Ейск» и «Суздалец» Черноморского флота провели военные учения. Они успешно отработали задачи по боевой подготовке.

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великобритания учения вмф рф ирландия
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