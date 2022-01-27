Скончался известный кузбасский путешественник Михаил Шевалье

Кемерово, 27 января. Спортсмен Михаил Шевалье умер на 65-м году жизни. Похороны кузбасской легенды туризма пройдут 29 января в Междуреченске.

В декабре 2021 года врачи диагностировали у Шевалье опухоль поджелудочной железы в четвертой стадии. Михаил Шевалье был мастером спорта по туризму и спасателем, а также основал патриотическое движение «Вершины воинской славы».

«Поднебесные Зубья стали его родным домом. Он своими руками строил приюты, организовал тысячи детских туристических смен», – отмечен в сообщении администрации Междуреченска.

Путешественник Михаил Шевалье родился 26 февраля 1957 года. Еще в детстве он решил, что создаст сеть приютов для туристов.