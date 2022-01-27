Побыстрее и побольше: ошибки, которые приводят малый бизнес в России к банкротству

Пандемия в России серьезно ударила по малому и среднему бизнесу, однако и без кризисных периодов предприниматели нередко разорялись, оставаясь тет-а-тет с долгами и разбитыми мечтами о собственном деле. Какие промашки допускают бизнесмены и что чаще всего становится причиной банкротства малых предприятий, в беседе с ФАН рассказал эксперт по вопросам предпринимательства Артур Миргаязов.

Мир в условиях рыночных взаимоотношений подразумевает неустанную суету, конкуренцию и правовые нюансы. Нередко из-за недостаточного наличия информации многие попросту не справляются с задачей и сталкиваются с разорением. Статистика показывает, что это особенно актуально в периоды экономических кризисов и пандемий.

Самая частая ошибка, по словам специалиста, — это попытка расширить компанию без должной подготовки. Так сложилось, что популярные бизнес-тренеры долгое время проповедовали философию легкого зарабатывания денег, быстрого роста компаний и быстрых результатов. Предприниматели ведутся на эти идеи — в этом и просчет.

«Это весьма привлекательная идея, перед ней сложно устоять. Из-за этого большое число компаний вместо того, чтобы строить фундамент, настраивать бизнес-процессы, управление и прочее, начинают привлекать большое количество клиентов и перестают справляться с потоком. Далее из-за перегрузок выгорают и уходят ключевые сотрудники, компания перестает справляться даже с изначальными объемами, уходят оставшиеся сотрудники, кончаются деньги на маркетинг — и компания становится банкротом», — объяснил Миргаязов.

По его мнению, стремление побыстрее вырасти вместо построения фундамента бизнеса — это самая частая ошибка, приводящая компанию к краху.

Из личного архива Артура Миргаязова /

Еще одна промашка, которую часто допускают предприниматели, — это отсутствие кризисного плана. Капиталистический рынок предполагает иерархию: то, что для крупного бизнеса — хорошо, для малого — смерть. Для малого бизнеса нет универсального спасательного круга на законодательном уровне, который бы был эффективен при любых непредвиденных раскладах. Поэтому каждый предприниматель должен разработать свою спасательную методичку.

«Не менее значимая ошибка — это неоригинальность или неуникальность. Это привносит абстракционизм, размытость оценки реалий со стороны клиентов. Чтобы выделиться на общей картине, нужно немало усилий и знаний векторного направления действий. Рынок разбаловал потребителей, поэтому без собственной аутентичности и уникальности выжить сложно», — предупредил специалист.

Согласно прогнозам аналитиков, в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации в 2022 году около 26% представителей малого и среднего бизнеса могут закрыть свое дело. Вероятность прекращения бизнеса в этом году отвергли при любом сценарии развития экономики 74% опрошенных, сообщается в исследовании агентства Magram Market Research и «Опоры России».