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Tesla увеличила чистую прибыль в 2021 году на 770%

Экономика
Tesla увеличила чистую прибыль в 2021 году на 770%
tesla.com  /  Tesla

Лос-Анджелес, 27 января. Американская компания Tesla получила рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года. Соответствующая информация представлена в пресс-релизе производителя электромобилей.

Чистая прибыль увеличилась за год в 7,7 раза — с 721 млн долларов до 5,52 млрд долларов. Выручка выросла на 71% и составила 53,8 млрд долларов. Спрос на автомобили был выше, чем год назад, на 87%. За 12 месяцев компания реализовала 936 тысячи машин.

«Наши предприятия работали при неполной загрузке в течение нескольких кварталов, и основным ограничительным фактором стали проблемы в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

В компании добавили, что рассчитывают нарастить объемы производства, как только это станет возможно. Для этого Tesla планирует максимизировать выпуск электрокаров на заводах в Фримонте и Шанхае.

Tesla ранее удалила со своего сайта информацию о сроках начала производства электропикапа Cybertruck. По неофициальным сведениям, во время испытаний машины были выявлены трудности в реализации запланированных ранее деталей.

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