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Инспектора-делопроизводителя из Магнитогорска разоблачили в подделке диплома
Общество
Инспектора-делопроизводителя из Магнитогорска разоблачили в подделке диплома
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Челябинск, 27 января. Прокуратура Челябинской области инициировала возбуждение уголовного дела в связи с выявленным мошенничеством со стороны сотрудницы налоговой службы.

Отмечается, что женщина при трудоустройстве в налоговые органы на должность инспектора-делопроизводителя предоставила в отдел кадров фальшивый диплом о средне-специальном образовании, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Выяснилось, что она успела проработать налоговым инспектором пять лет, не имея соответствующих знаний и квалификации. Правобережный районный суд, рассмотрев данное дело, приговорил аферистку к ограничению свободы на полгода.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в Сургуте в отношении директора муниципального учреждения (МУП). Оказалось, что он устроился в 2019 году на работу, предоставив поддельный диплом о высшем образовании.

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