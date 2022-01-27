Сын Алибасова поделился своей версией, почему Федосеева-Шукшина вернулась из дома престарелых

Москва, 27 января. Бари Алибасов ― младший признался, что готов жениться на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы вызволить ее из дома престарелых. Такой хитроумный план молодой шоумен придумал для того, чтобы якобы обезопасить недвижимость артистки от алчных родственников. Как пишет Teleprogramma.pro, главная подозреваемая, по версии шоумена, ― старшая дочь знаменитости Ольга Шукшина. Она, по его мнению, хочет завладеть всем имуществом.

«Сейчас Ольга — официальный опекун Лидии Николаевны, который может отнять ее квартиру, отправить в дом престарелых, накормить шоколадом при сахарном диабете», — высказался Алибасов-младший.

Global Look Press / Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Шоумен отмечает, что Ольга Шукшина якобы выдумала историю с коронавирусом, чтобы известную родительницу врачи вернули домой. Так она, по его словам, будет иметь над родственницей прямой контроль.

Кадр из фильма «Линия Марты» /

Ранее ФАН писал, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина была вынуждена поехать в дом престарелых. Заслуженная артистка России попала в пансионат для пожилых людей по собственному желанию, так как ее дочь Ольга заболела COVID-19, оставаться с ней в доме было небезопасно.