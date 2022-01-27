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Россия помогла президенту ЦАР сохранить целостность республики и направить ее на путь восстановления

Весь мир
Россия помогла президенту ЦАР сохранить целостность республики и направить ее на путь восстановления
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 27 января. Только благодаря поддержке отечественных специалистов президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сумел приступить к восстановлению страны. Об этом сообщает издание Revue Centrafricaine.

«Вряд ли кто-то сможет проигнорировать ту помощь, которую оказали российские инструкторы в деле подготовки национальной армии ЦАР (FACA). Это позволило в кратчайшие сроки победить боевиков, терзающих нацию, и начать процесс модернизации государственных институтов.

Министры, народные избранники, чиновники и, конечно же, жители смогли спокойно заниматься восстановлением разрушенной войной страны. Президент смог вздохнуть спокойно и приступить к полноценному управлению, наращивая темпы строительства развивающейся республики», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению журналистов, в 2016 году государство досталось Фостен-Арканжу Туадера в критическом состоянии, однако политик сумел в сжатые сроки предпринять ряд действий, направленных на развитие двусторонних отношений с Российской Федерацией. Он запросил у Москвы помощи в обучении армии, что поспособствовало исправлению ошибок, допущенных предыдущими лидерами.

Россия помогла президенту ЦАР сохранить целостность республики и направить ее на путь восстановления
wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

«После получения базовой подготовки военные ЦАР сумели защитить столицу и провести контрнаступление, отбросившее объединения радикалов к границам республики. В это время президент уже делал все от него зависящее, чтобы вернуть страну на путь развития.

Поэтому утверждения о помощи северного союзника более чем обстоятельные и заслуживают доверия. После многочисленных тренингов FACA зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Сегодня отдельные группировки существует лишь номинально», — отметили в издании.

В Revue Centrafricaine заключили, что только отечественные специалисты, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», позволили стране вернуться к мирной жизни.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что инструкторы из России помогли Банги вернуть контроль над большей частью территории республики.

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