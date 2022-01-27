Forbes назвал самых богатых рантье России по итогам 2021 года

Москва, 27 января. Российские рантье в 2021 году заработали больше на 19%, чем в 2020 году. Их доходы выросли до 7 млрд долларов. Выручка владельцев ТЦ оказалась выше на 30%, сообщает Forbes.

Издание составило рейтинг «королей российской недвижимости», куда вошли 30 компаний, получивших в 2021 году общий доход от аренды в размере 6,9 млрд долларов. В 2020 году они заработали 5,8 млрд долларов, а в 2019 году — 7,8 млрд долларов. Снижение доходов в 2020 году связано с тем, что многие арендодатели брали с клиентов только плату за операционные расходы, пока ТЦ были закрыты на время локдауна. В 2021 году владельцы ТЦ подняли цены на аренду.

Доходы по итогам минувшего года выросли у 23 компаний, попавших в рейтинг. При этом выручка от сдачи торговых площадей в аренду «Киевской площади», Crocus Group, Fort Group, «ТПС Недвижимости» и «Славянского мира» выросла на 30–35%, «Адаманта» — на 39%. Доход «Авиапарка» увеличился на 54%.

Доход Gleden Invest Group, владеющей сетью отелей «Азимут», отелем «Метрополь» и несколькими бизнес-центрами, увеличился в 2 раза — до 385 млн долларов. В 2020 году миллиардер Александр Клячин купил сеть из 19 санаториев у РЖД. В 2021 году они принесли прибыль из-за роста внутреннего туризма.

Доход от аренды группы «Абсолют» миллиардера Александра Светакова в прошлом году снизился в 3 раза — до 60 млн долларов. Он уже несколько лет уменьшает активы в коммерческой недвижимости, инвестируя в жилье.

Структуры компании «Киевская площадь» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева в 2021 году купили 10% жилья «Самолета».

Forbes сообщил, что в 2020 году «короли российской недвижимости» потеряли 24% дохода по сравнению с 2019 годом.