Сын создателя «Ералаша» Грачевского может остаться на улице из-за громадного долга



Старший сын создателя «Ералаша» Максим Грачевский, которому в этом году исполнится 50 лет, пытается спасти свою недвижимость от ареста и распродажи. Он обратился в Чертановский районный суд с административным иском к судебному приставу-исполнителю МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по Москве Замире Макоевой. Сын режиссера просит признать незаконным постановление Макоевой об отказе в удовлетворении заявления о прекращении исполнительного производства по делу о миллиардном долге. Ростовский нефтемаслозавод «Рикос» обанкротился еще пять лет назад. Его учредителем была ОАО «Русская смазочная компания», зарегистрированная в Калмыкии, а председателем совета директоров завода стал генеральный директор ОАО «Трудовые резервы» Максим Грачевский.

Банк «Возрождение» и «Рикос» заключили договор, по которому банк предоставил кредит заводу в 200 млн рублей сроком на год под 15% годовых. Поручителями выступили «Трудовые резервы», учредителем которых был Максим Грачевский, и «Русская нефтяная группа». Однако вернуть кредит не удалось. Банк через суд взыскал солидарно с участников сделки всю сумму вместе с процентами. Было возбуждено уголовное дело. В итоге Максим Грачевский оказался должником, причем сумма была фантастическая — свыше миллиарда рублей.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Частично погасить долг помог отец — Борис Грачевский, которому пришлось ради этого закладывать собственные дома. Часть долга погасило наследство, полученное Максимом. Но осталась еще сумма — более миллиарда рублей и исполнительский сбор в размере почти 76 млн.

Максим обращался в службу судебных приставов с заявлением о прекращении исполнительного производства, так как у него из недвижимости осталась лишь одна квартира, в которой он проживает. То есть ему просто нечем платить. Однако приставы отказали.

Чертановский районный суд также не удовлетворил иск Грачевского-младшего, но по другой причине — не их подследственность. Апелляцию тоже вернули по причине того, что обращаться Грачевский должен был в Савеловский суд.

Ранее ФАН писал, что вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника создателю «Ералаша». Из-за сильных переживаний у нее упало давление.