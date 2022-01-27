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Армия Йемена начала наступление на стратегически важный район к югу от Мариба

Весь мир
Армия Йемена начала наступление на стратегически важный район к югу от Мариба
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Сана, 27 января. Йеменская армия при поддержке арабской коалиции достигла округа Абедия к югу от Мариба, находившегося в руках повстанцев-хуситов с сентября прошлого года. Войска уже успели установить контроль над населенным пунктом Джафар и выйти на подступы к одной из военных баз соседнего района Джауба.

В случае успешного освобождения данного региона правительственные силы полностью обезопасят административный центр провинции от угрозы прямых атак отрядов «Ансар Аллах», а также смогут нарастить темпы наступления в Эль-Байде.

В прошлом году во время осады Абедии хуситы подвергли город массированным ракетным, артиллерийским и минометным обстрелам, пытаясь вынудить военнослужащих и ополченцев сдать населенный пункт без боя. Сейчас же они рискуют вновь потерять данный район. 

Ранее на этой неделе подразделения ВС Йемена установили контроль над городом Хариб, находящимся на стыке провинций Мариб и Шабва, и расположенным неподалеку от стратегически важного горного района. Ожесточенное сопротивление хуситов здесь продолжалось около двух недель, поскольку захват города армией и ее дальнейшее наступление на юг создадут угрозу окружения для группировки повстанцев в Эль-Байде. Потеря Хариба стала серьезным поражением для членов «Ансар Аллах», которые в прошлом году взяли под свой контроль огромные территории и были остановлены лишь на южных окраинах Мариба.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция в последние дни нарастила число авиаударов в этой части страны, особенно в округе Абедия, чтобы обеспечить успешные наступательные операции йеменской армии. Также бомбардировки совершены в Таизе и Эль-Байде. По официальным заявлениям представителей военного союза, в результате атаки было убито порядка 160 повстанцев. Незадолго до этого ВВС коалиции провели воздушную операцию в районе Саны, откуда хуситы запускают баллистические ракеты и барражирующие боеприпасы по позициям правительственных войск, а также саудовской и эмиратской территории.

Одна из таких атак была накануне совершена на город Мариб. Согласно заявлениям арабской коалиции, попадание ракеты в населенный пункт привело к гибели пяти мирных жителей, а не менее 20 получили ранения. В то же время СМИ Ирана, который поддерживает хуситов, сообщают, что в результате точечного удара были уничтожены десятки «саудовских наемников».

Вероятно, этот обстрел стал ответом на потерю Хариба, что является нормальной практикой для хуситов после перехода инициативы к проправительственным силам. Перелом в ходе сражений произошел после того, как ОАЭ перебросили часть подконтрольных им боевиков с западного фронта на помощь армии в центральные районы Йемена. Хуситы же, истощившие свой наступательный потенциал, нарастили число ударов с применением оружия дальнего радиуса действия, несмотря на то, что такие атаки не могут оказать какого-либо существенного влияния на ход событий и скорее являются актами устрашения.

Тем самым они пытаются отвлечь внимание Эр-Рияда и Абу-Даби, поддерживающих йеменское правительство, от ситуации на поле боя. Их участие в конфликте повстанцы расценивают как иностранную агрессию и вмешательство в дела государства. Новая эскалация конфликта создает угрозу для миллионов йеменцев, и без того переживающий самый тяжелый в истории гуманитарный кризис. 

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Все новости / Весь мир / Армия Йемена начала наступление на стратегически важный район к югу от Мариба
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