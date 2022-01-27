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Бийские полицейские вынесли женщину из огня

  /   Обновлено: 27 января 2022 15:52
Происшествия
Бийские полицейские вынесли женщину из огня
Федеральное агентство новостей  / 

Бийск, 27 января. Во время пожара в частном доме полицейские из Бийска спасли пожилую женщину. Так случилось, что правоохранители прибыли на место раньше пожарных. От соседей они узнали, что в доме находится одинокая пенсионерка. Тогда полицейские разбили окно и влезли в дом, сообщает «Алтайская правда». На полу они обнаружили женщину. К тому времени та уже была без сознания. Сотрудники полиции вытащили пенсионерку из горящего дома и отвезли ее в медицинское учреждение. Она выжила, хотя и получила серьезные ожоги. Причины возгорания устанавливают эксперты. Сейчас рассматривается вопрос о награждении полицейских медалью «За отвагу на пожаре».

Ранее ФАН рассказывал о пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке. Пожарные вовремя успели эвакуировать 85-летнюю женщину.

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