Бийские полицейские вынесли женщину из огня

Бийск, 27 января. Во время пожара в частном доме полицейские из Бийска спасли пожилую женщину. Так случилось, что правоохранители прибыли на место раньше пожарных. От соседей они узнали, что в доме находится одинокая пенсионерка. Тогда полицейские разбили окно и влезли в дом, сообщает «Алтайская правда». На полу они обнаружили женщину. К тому времени та уже была без сознания. Сотрудники полиции вытащили пенсионерку из горящего дома и отвезли ее в медицинское учреждение. Она выжила, хотя и получила серьезные ожоги. Причины возгорания устанавливают эксперты. Сейчас рассматривается вопрос о награждении полицейских медалью «За отвагу на пожаре».

Ранее ФАН рассказывал о пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке. Пожарные вовремя успели эвакуировать 85-летнюю женщину.