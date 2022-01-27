Журналисты TJT удивились реакции Путина на позицию США по гарантиям безопасности

Токио, 27 января. Президент России Владимир Путин своей реакцией заставил Запад «гадать», какие действия примет Москва после публикации США позиции по гарантиям безопасности, сообщает японское издание The Japan Times. В Японии уверены, что молчание главы государства связано с «высокими ставками».

Материал японского издания был представлен порталом «ПолитРоссия».

Редакция TJT подчеркнула, что Путин не раз открыто высказывался о позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО. Кремль отправил в США свои предложения по гарантиям безопасности, где среди прочего отмечено, что Украина не должна вступать в Североатлантический альянс. Четкая позиция по вопросу назревшего кризиса выгодно отличает российскую сторону от США, уверены японские журналисты.

«Как и все, что касается внешней политики Путина, удивительное молчание президента в драме с высокими ставками, которая вращается вокруг него, было призвано заставить Запад гадать о его намерениях», – пишет источник.

Ответ России на позицию Соединенных Штатов западные страны рассчитывали получить незамедлительно, однако неоднозначная реакция Путина на письмо по гарантиям безопасности заставила Запад сильно понервничать, пишут авторы TJT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался по гарантиям безопасности, представленными США. Министр частично раскрыл содержание ответа.