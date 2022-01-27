ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 января

Москва, 27 января. Центробанк РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 28 января, следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара, согласно ЦБ, составляет 78,9470 рубля, что на 0,33 копейки ниже, предыдущего значения. Евро регулятор оценил в 88,4680 рубля. За день официальный курс европейской валюты снизился на 68,31 копейки.

По состоянию на 14:09 биржевой курс доллара составляет 78,55 рубля. Евро торгуется по 87,87 рубля. Стоимость североморского сорта нефти Brent составляет 90,02 доллара, что на 0,13% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее рассказал о сценарии развития событий в случае запрета долларовых транзакций. По его словам, Россия готова к такому варианту. Как напомнил Медведев, государство уже достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему резервов, сокращая долю доллара.