Брэда Питта заподозрили в романе со шведской певицей Люкке Ли

Лос-Анджелес, 27 января. Голливудский актер Брэд Питт предположительно завел любовные отношения со шведской певицей Люкке Ли. Вероятно, этому поспособствовало соседство знаменитостей.

Западные СМИ заподозрили Питта в тайном романе с исполнительницей хита I Follow Rivers. Эти предположения подтвердил источник издания The Sun.

«Для Брэда это прекрасное совпадение — возлюбленная живет так близко, в соседнем доме», — пояснил инсайдер.

Global Look Press / Jason Moore

Люкке Ли проживает в особняке, расположенном всего в нескольких минутах ходьбы от дома Питта в Лос-Анджелесе. По мнению иностранных журналистов, именно благодаря этому знаменитостям долго удавалось скрывать отношения. Предполагается, что актер и певица встречаются уже более полугода.

В пользу версии о романе Питта и Люкке Ли говорит и появление пары на публике. На прошлой неделе знаменитостей видели вместе в итальянском ресторане Mother Wolf в Голливуде. Ужин звезд напоминал романтическое свидание.

Напомним, Брэд Питт был женат на актрисе Анджелине Джоли, с которой они развелись в 2019 году. После расставания с супругой актеру приписывали роман с моделью Николь Потуральски.

Джоли, как и ее бывший муж, не одинока после развода. Актриса встречается с певцом The Weeknd, причем этот роман расстраивает ее детей.