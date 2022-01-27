МИД Германии заявил о готовности ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за Украины

Берлин, 27 января. Газопровод «Северный поток — 2» может попасть в санкционный список Берлина. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По словам главы МИД, ограничения против трубопровода начнут действовать в случае обострения ситуации на Украине.

Киев и западные страны в последнее время стали часто говорить о якобы намерении России вторгнуться на Украину. США и Евросоюз постоянно угрожают санкциями. Москва эти сообщения опровергает и не устает повторять, что не проявляет агрессии в отношении других государств.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «Северный поток — 2» скоро будет запущен. В Европе уже давно возникла потребность в поставках российского газа.