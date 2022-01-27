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Лидер «Алисы» анонсировал предзаказ двойного альбома

Общество
Лидер «Алисы» анонсировал предзаказ двойного альбома
nca.ru

Москва, 27 января. Музыкант Константин Кинчев объявил о предзаказе нового альбома «Алисы» с 1 февраля. Акция будет проходить на платформе Planeta.ru.

По словам Кинчева, фанатов группы ожидает двойной альбом. В пластинку войдет примерно 17 композиций.

«Концертов нет, зато есть время для новых песен. Вообще нет худа без добра. Мы не просим денег, а предлагаем купить результат нашего труда», — указал Кинчев в видеообращении.

Музыкант, вспомнив опыт прошлых лет, отметил высокий уровень доверия поклонников. Он благодарен фанатам и надеется, что в этот раз «Алиса» не разочарует их.

В конце прошлого года Кинчев отметил день рождения. Ему исполнилось 63 года. Артиста поздравили многие коллеги, в том числе музыкант Борис Гребенщиков, который горячо любит рокера.

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альбом кинчев алиса
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