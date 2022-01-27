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Алжирские вооруженные силы арестовали пятерых членов террористических групп за неделю

Весь мир
Алжирские вооруженные силы арестовали пятерых членов террористических групп за неделю
wikipedia.org  /  Jawi13 / CC BY-SA 4.0

Алжир, 27 января. Власти Алжира объявили об аресте пятерых человек, так или иначе связанных с действующими на территории страны террористическими группами.

Об этом еженедельном отчете о ситуации с безопасностью сообщило Министерство обороны АНДР на своей странице в Facebook. Согласно информации ведомства, алжирским вооруженным силам за последние семь дней удалось также обнаружить и уничтожить 11 укрытий радикальных групп, изъять три самодельные бомбы и задержать 239 нелегальных мигрантов.

«В условиях непрерывной работы по борьбе с терроризмом и организованной преступностью во всех ее формах частями и подразделениями Национальной народной армии в период с 19 по 25 января 2022 года проведено множество операций, давших качественные результаты, которые отражают высокий уровень профессионализма, бдительности и постоянной готовности наших вооруженных сил на всей территории страны», — говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, алжирской армии удалось выявить тайник, содержащий семь систем дистанционного подрыва, одну гранату, девять боеприпасов и капсюль-детонаторы. В ряде провинций также обнаружено и уничтожено десять других укрытий террористических групп.

Согласно заявлению, подразделения ВС смогли задержать 33 торговцев наркотиками и пресечь попытки ввоза в страну более двух тонн запрещенных веществ и около 167 000 психотропных таблеток. С другой стороны, силам береговой охраны удалось арестовать 239 нелегальных мигрантов разных национальностей.

В начале января стало известно, что Алжир готов предоставить России воздушное пространство для осуществления военных операций против действующих в Африке террористических групп. АНДР сотрудничает с Москвой в сфере обороны с момента обретения независимости, то есть с 1962 года.

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алжир
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