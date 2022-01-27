Чучело разыскной собаки времен блокады сохранилось в ленинградском музее истории милиции

Удивительные истории военного времени можно вспомнить в день 78-летия освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. В фондах музея истории ленинградской милиции, расположенного на улице Полтавской во дворе дома №12 на территории Центрального района Санкт-Петербурга, есть интересная экспозиция, посвященная, вне всяких сомнений, отважному милицейскому псу Султану, проходившему в те суровые годы действительную срочную службу в органах МВД и находившемуся на довольствии. Чучело собаки находится в одном из залов музея в стеклянном саркофаге. Султан — это единственный пес, переживший все ужасы 900 дней и ночей блокады и оставшийся в живых в горниле беспощадной войны.

Милицейская собака под руководством кинолога, старшего лейтенанта МВД Петра Бушмина, принимала активное участие в различных специальных операциях по обезвреживанию бандитов, мародеров и диверсантов. В одно время, согласно оперативным данным уголовного розыска, она была даже единственной собакой на территории осажденного Ленинграда. На счету легендарного милицейского пса за годы героической службы, как гласит беспристрастная служебная статистика, более 1200 задержанных преступников, более 5000 боевых выездов на места совершенных преступлений, а также возвращения материальных ценностей на 5 миллионов советских рублей. Это и есть хронология настоящего подвига.

И те боевые награды, которыми был награжден офицер милиции Бушмин, вне всяких сомнений, — это также и заслуга его верного пса Султана. Кроме того, Султан послужил прототипом героя повести Израиля Меттера «Мухтар», опубликованной в журнале «Новый Мир» в 1960 году. По ней в 1964 году был снят культовый советский фильм-легенда под названием «Ко мне, Мухтар!» с Юрием Никулиным в главной роли. Никулин ранее посещал музей ленинградской милиции и хорошо был знаком с историей Султана.

В 1959 году, когда писатель Меттер посетил музей уголовного розыска, на тот момент было три чучела героических собак ленинградской милиции. Теперь осталось одно. Судьба двух других неизвестна. Во время очередной реорганизации отдел музея, посвященный служебному собаководству, был расформирован, чучел передали в собачий питомник. Уцелело к сегодняшнему дню лишь чучело легендарного Султана.

И последнее, о чем по секрету рассказали некоторые постоянные посетители музея ленинградской милиции: отважный пес Султан, если посмотреть ему в глаза, по-прежнему помогает всем, кто в этом нуждается. Ведь при жизни эта собака по-настоящему верила в добро и справедливость и помогала людям, выручая их из беды. И в этом был действительно ее смысл жизни. Конечно же, все это красивая легенда, рожденная из воспоминаний того сурового и прошедшего военного времени. Но раз существует вера в эту легенду и в доброту, значит, это кому-то нужно. И хорошо, когда в памяти остаются прекрасные и светлые образы защитников Ленинграда, в том числе и четвероногих, отстоявших честь и свободу родного города.