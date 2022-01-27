Литовкин: учения ВМФ РФ в Черном море стали недвусмысленным сигналом для Запада

Москва, 27 января. Масштабные учения кораблей ВМФ РФ в Черном море стали недвусмысленным сигналом России для Запада. Об этом рассказал капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.

По его словам, сейчас повышается боеготовность российской армии на фоне усиления напряженности в отношениях с США и другими странами Североатлантического альянса. Так, экипажи кораблей ВМФ РФ отрабатывают важнейшие задачи вместе с другими родами войск на учениях. Литовкин рассказал, что Россия вынуждена регулярно проводить крупные военные маневры для обеспечения безопасности, передает издание «Народные Новости».

«Военнослужащие с Дальнего Востока были переброшены в Белоруссию. На Черном море учебные мероприятия проводила морская пехота. То есть вся военная организация государства по приказу президента России Владимира Путина одномоментно вышла "в поле". Это очень высокий показатель, очень серьезная вещь», — уточнил он.

По словам военного эксперта, российская армия готова мгновенно отреагировать на любую угрозу со стороны Запада. Об этом свидетельствует скорость мобилизации и высокий уровень подготовки ВС РФ. Недавно кадры выхода кораблей Северного флота на учения в Баренцево море появились в Сети.

Ранее первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич обратил внимание, что учения «Союзная решимость — 2022» не представляют угрозы для Европы, передает RT.