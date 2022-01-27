Жители села в Грузии не могут выйти из домов из-за четырехметровых сугробов

Жители горного села столкнулись с сильнейшим снегопадом. Огромные сугробы заблокировали двери и окна домов местного населения.

На данный момент высота снежного покрова превысила четыре метра. Толстый слой осадков ломает лестницы и наносит ущерб придомовым территориям. Также разбушевавшаяся стихия повредила линии электропередач.

Население требует от грузинских властей начать срочную ликвидацию последствий снегопада. Самостоятельно односельчане не в силах расчистить снежные завалы.

Некоторые местные жители и туристы решили использовать необычную погоду, чтобы развлечься. Люди делают уникальные кадры и получают множество откликов.

«Несмотря не некоторые неудобства, грузины не теряют оптимизма и делятся фотографиями в соцсетях», — пишет москвич Владимир.