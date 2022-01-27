Телеведущая Дана Борисова рассказала, сколько весит после пластической операции

Москва, 27 января. Телеведущая Дана Борисова рассекретила, сколько стала весить благодаря пластической операции. Звезда «Армейского магазина» призналась, что на самом деле потеряла не так много после хирургического вмешательства.

Знаменитость рассказала, что ее родной вес составляет 53 килограмма, однако за год она ощутимо прибавила и стала весить 62. После операции Борисова потеряла в весе незначительно. Телеведущая встала на весы в студии шоу Первого канала «Пусть говорят», и прибор показал цифру 59,4 килограмма.

«Я делала полностью живот, у меня был запрос на живот, на ноги», — поделилась деталями звезда экрана.

Кроме того, в студии продемонстрировали снимки знаменитости, сделанные до и после процедуры. Борисова не постеснялась в деталях описать свою фигуру.

«Вот, смотрите. У меня пузик, вот, сбоку, а попа там... Спасибо вам, прикрыли благородно, а то там сопля свисала под видом попы. Теперь смотрите, ровненько, и попку мне тоже доктор добавил. Это я вообще никому никогда не показывала. Ну посмотрите, спина вон... Ну бабская! Хотя визуально я казалась худой», — прокомментировала смелые фото телеведущая.

prt scr Первый канал / Пусть говорят

По словам звезды «Армейского магазина», ей удавалось маскировать недостатки фигуры с помощью правильно подобранной одежды. Например, знаменитость старалась надевать юбки подлиннее или наряды с высоким поясом.

«Длинные трусы до подмышек — это женские хитрости», — пошутила Борисова.

Телеведущая добавила, что не верит в марафоны похудения. По мнению звезды экрана, не получится сбросить лишний вес благодаря отжиманиям в зале. За год Борисова пробовала сидеть на кето-диете, интервальном голодании и интуитивном питании.

Как считает знаменитость, у каждого свой путь в процессе избавления от лишних килограммов. Подводя итог, ведущая подчеркнула, что она не как балерина Анастасия Волочкова, рацион которой состоит из яйца на завтрак и шпината на ужин.

Многие поклонники раскритиковали фигуру Даны Борисовой после пластической операции, не заметив результата. Телеведущая ответила на эти претензии, подчеркнув, что видит огромную разницу.