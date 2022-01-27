Политолог Кедми: реакция России раскроет причину замалчивания ответа США на гарантии безопасности

Москва, 27 января. Реакция российских представителей на ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности продемонстрирует, что именно Вашингтон старался скрыть. Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.

В среду, 26 января, России был передан ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Только с одним условием – не разглашать его содержания. Эту просьбу высказал глава Госдепа Энтони Блинкен после передачи документа. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг организовал пресс-конференцию.

По мнению Кедми, своим хитрым трюком с замалчиванием ответа США предприняли попытку уйти от формата переговоров, которые предложила Россия, и организовать их без учета интересов НАТО. В таком случае беседа бы ограничилась придуманными проблемами Грузии и Украины.

«Просьба не публиковать на что-то намекает. Может быть, в ответе есть элементы, которые США не хотят разглашать, в отличие от того, что они заявили, и там кроются совершенно другие ответы. Мы уже видели, как они называют то, что им выгодно, скрывая часть ответов, разглашать которые они не склонны по внутриполитическим соображениям. Если это так, то все зависит от того, что там написано. Я понимаю так: если будет дан ответ со стороны России о продолжении переговоров без разглашения тем, значит, есть закрытые темы, непубличные, которые стараются обсуждать и не разглашать по просьбе американцев до перехода к соглашениям. Увидим», – сказал эксперт.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае отказа Соединенных Штатов от гарантий безопасности Москвы, положение дел с США и НАТО значительно усложнится.